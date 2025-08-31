В России отменили обязательную госрегистрацию экспортируемых агрохимикатов

Также обращение пестицидов и агрохимикатов на территории РФ теперь будет возможно только после их государственной регистрации в специальном реестре

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России отменена обязательная государственная регистрация для производимых на экспорт пестицидов и агрохимикатов. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу 1 сентября 2025 года.

Согласно закону, обращение пестицидов и агрохимикатов на территории РФ теперь будет возможно только после их государственной регистрации в специальном реестре, который будет вести Россельхознадзор. Он будет отвечать за порядок госрегистрации пестицидов или агрохимикатов и отказа в их регистрации, а также за организацию регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов. Производство и дальнейшее применение на территории РФ пестицидов и агрохимикатов, не прошедших госрегистрацию, строго запрещается.

При этом закон устанавливает, что пестицидам и агрохимикатам, которые предназначены исключительно для экспорта и не будут применяться в России, госрегистрация не нужна.

В законе также указано, что ввоз в РФ образцов пестицидов для проведения испытаний и (или) научных исследований может осуществляться без госрегистрации только в том случае, когда объем ввозимого вещества не превышает объем, необходимый для проведения запланированных испытаний и исследований. Предоставление заключения на ввоз пестицидов будет подтверждаться записью в реестре заключений (разрешительных документов) на ввоз пестицидов.

Отмечается, что свидетельства о госрегистрации пестицидов или агрохимикатов, выданные до дня вступления этого закона в силу, будут действительны до окончания указанного в них срока. Выписка из реестра пестицидов и агрохимикатов, в свою очередь, будет приравниваться к свидетельству о госрегистрации пестицидов или агрохимикатов, предусмотренному актами Евразийского экономического союза.