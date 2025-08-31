Заявки будут рассматривать и подтверждать с учетом трех уровней установления приоритета

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые правила, обеспечивающие равные условия для авиаперевозчиков, вступают в силу в России с 1 сентября 2025 года.

Правительство РФ переутвердило правила недискриминационного доступа к услугам в аэропортах. Его постановление устанавливает порядок рассмотрения главным оператором аэропорта заявок на включение в расписание времени отправления и прибытия воздушных судов.

Согласно принятым положениям, заявки от авиаперевозчиков рассматриваются и подтверждаются с учетом трех уровней установления приоритета. Как и в предыдущем таком акте, приоритет отдан для рейсов, совершаемых по решению правительства РФ, и полетов, которые выполняются воздушными судами гражданской авиации в интересах обороноспособности и безопасности государства.

Кроме того, постановление описывает порядок доступа к услугам и инфраструктуре по авиатопливообеспечению. Как сообщали в ФАС, в целях недискриминационного предоставления услуг авиаперевозчикам документ также устанавливает перечень обязательной для раскрытия информации. Главным операторам аэропортов необходимо размещать на официальных сайтах сведения о тарифах на услуги, пропускной способности аэропорта и его технической возможности.

В ФАС отмечали, что постановление принято в целях нивелирования условий, при которых одни авиаперевозчики могут оказаться в неравном положении по сравнению с другими при доступе к услугам в аэропортах и объектам их инфраструктуры.

Новый закон

Также в России в ступает в силу закон введении административной ответственности за нарушение требований к размещению информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок.

Так, за неразмещение перевозчиком в системе информации об условиях договора воздушной перевозки при оформлении им билета, багажной квитанции в электронной форме повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение вводится штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

За нарушение оператором системы требований к ней, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной системы, к ее оператору введен штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За повторное нарушение должностным лицам будет грозить штраф от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, а юрлицам - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.