Ресурс показывает погоду в Артеме, центре Владивостока и на острове Русском, где пройдет ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Сайт с прогнозами погоды и фактической метеоситуацией на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ) начал работу по адресу forumvostok.primgidromet.ru. На ресурсе размещены и будут актуализироваться прогнозы погоды для нескольких точек Владивостока, включая остров Русский, где пройдет ВЭФ.

В настоящее время, согласно данным сайта, на острове Русском ночью 3 сентября с вероятностью 60% ожидается небольшой дождь, но уже к утру он прекратится, и далее до 5 сентября ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем 3-5 сентября составит 23-26 градусов тепла. Прогноз погоды на 6 сентября доступен только на основе компьютерного расчета, и, согласно ему, в последний день работы ВЭФ может пройти небольшой дождь.

Кроме острова Русского, посетители сайта могут узнать погоду в ближайшем к Владивостоку городе Артеме, в центре Владивостока, а также в проливе Босфор-Восточный между островом и городом.

Х Восточный экономический форум в 2025 году пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.