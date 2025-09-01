Согласно нововведению, с 1 сентября 2025 года в регионе запрещена продажа алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый закон, запрещающий розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах в Забайкалье, вступил в силу с 1 сентября. Из-за этого в крае закрылись порядка 400 алкомаркетов, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству законодательного собрания региона Сергей Новиченко.

По новому закону в Забайкалье запрещена продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Исключение составляют супермаркеты площадью свыше 300 кв. м, но при условии размещения алкоголя в изолированном помещении внутри торгового объекта, оборудованного отдельной кассой и дверью. С внешней стороны такого помещения должны быть размещены информационные материалы о вреде потребления спиртного.

"Всего в крае 3 тыс. торговых точек, торгующих алкоголем, около 800 из них - в Чите. Под ограничения попадают порядка 400 алкомаркетов. Что касается федеральных сетей, то под ограничения попадают около 30% магазинов сети "Красное и белое" и около 50% сети "Бристоль". Супермаркеты активно готовились к изменениям; где этого не было ранее, были обустроены отдельные помещения для продажи алкоголя", - сказал Новиченко.

Он отметил, что Заксобрание Забайкалья рассчитывает, что в освободившиеся после закрытия алкомаркетов помещения вернется малый и микробизнес: бытовые услуги, домашние продукты и выпечка, кафе, обучающие и игровые центры. Тем предпринимателям, которые примут решение диверсифицировать бизнес и найдут другие ниши для него, депутаты готовы предложить поддержку.

Об ограничениях в Забайкалье

С 1 сентября в Забайкалье также было ограничено время продажи алкоголя. Ранее приобрести спиртное можно было с 10:00 до 23:00 местного времени, по новому закону продажа разрешается только с 12:00 до 22:00. По словам Новиченко, принятие антиалкогольных законов было необходимо, поскольку в Забайкалье показатели потребления алкогольной продукции выше, чем среднероссийские.

"По количеству торговых объектов, осуществляющих продажу алкогольных напитков, на 1 000 человек, Забайкалье занимает лидирующие показатели по Дальневосточному федеральному округу, и по этому значению - также выше среднероссийского показателя. Поэтому основная цель закона - снизить потребление алкоголя населением, в том числе и посредством закрытия алкомаркетов в многоквартирных домах", - сказал депутат.

Он также привел данные службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, согласно которым запрет продажи алкогольной продукции в торговых объектах, размещенных в многоквартирных жилых домах, позволит сократить оборот розничной торговли на 13% (порядка 5 млн литров в год) от общего объема продаж алкоголя в регионе и на 31% - от объема реализуемой крепкой алкогольной продукции.