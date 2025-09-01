По данным на 06:02 мск, цена на драгметалл составляла $3 552,4 за тройскую унцию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 550 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 05:48 мск, цена на драгметалл составляла $3 550,20 за тройскую унцию (плюс 0,97%). По состоянию на 05:53 мск, стоимость золота снизила рост до $3 430,30 за унцию (плюс 0,4%).

К 06:02 мск стоимость золота ускорила рост и составила $3 552,4 за тройскую унцию (плюс 1,03%).