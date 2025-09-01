Люля-кебаб из гребешка и заливное из краба предложили гостям фестиваля в дни ВЭФ

Фестиваль "Маршруты вкуса" будет проходить в ресторанах Владивостока до 14 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Благотворительный гастрофестиваль FESCO "Маршруты вкуса" начался в 31 ресторане Владивостока, его участники предлагают гостям как классические блюда: суп том-ям, уху и торт "Наполеон", так и нестандартные позиции: люля-кебаб из гребешка, пряную лапшу "Дальневосточный "Дошик" и заливное из камчатского краба. Фестиваль продлится до 14 сентября, а торжественное открытие гастрофестиваля состоится 3 сентября - в первый день X Восточного экономического форума (ВЭФ).

В пресс-службе Владивостокского морского торгового порта (входит в группу FESCO) ТАСС сообщили, что заведения предложили гостям много интересных блюд, к примеру, похлебку жены рыбака, чавычу с тихоокеанскими ракушками и горошком, копченые щи по-владивостокски. Сет каждого заведения отражает темы моря, торговых путей или популярных у жителей Приморья мест. Так, несколько заведений вдохновились "узорами" на карте морских маршрутов FESCO, другие - закатными вечерами на побережье, третьи - обеденными традициями офицеров торгового флота XIX века.

Часть прибыли от каждого проданного в заведениях блюда из фестивального меню будет направлена на помощь больным детям - подопечным благотворительного фонда "Русфонд".

Х Восточный экономический форум в 2025 году пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.