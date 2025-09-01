Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, сообщило агентство

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $24,62 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $4,08 млрд, его состояние составило $15,1 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,57 млрд, до $16,8 млрд. В то же время основатель "Северстали" Алексей Мордашов получил $3,53 млрд, его состояние достигло $26,6 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $2,81 млрд, до $23 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.