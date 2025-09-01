Дмитриев: экономики стран ШОС растут быстрее, чем в стагнирующей Европе

Глава РФПИ отметил, что экономики государств организации растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Экономики стран ШОС растут быстрее, чем в стагнирующей Европе. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Страны ШОС - это больше половины населения Земли, это около трети мирового ВВП. И, что очень важно, они растут гораздо быстрее, чем мировая экономика в целом. И, безусловно, точно гораздо быстрее, чем стагнирующая экономика Европы, Британии и тех стран, которые не ориентированы на совместную позитивную деятельность с Россией. И мы видим, что главный посыл саммита ШОС - это единство, это совместные проекты, инвестиционные проекты, в том числе важные для всех наших граждан", - сказал Дмитриев.