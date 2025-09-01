Первый вице-премьер РФ отметил, что Минтруд и Минпромторг совместно с руководством автопредприятий работают над подбором занятости на "высвободившиеся" дни для нивелирования потерь в доходах рабочих

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти РФ следят за выполнением социальных обязательств перешедших на сокращенный график автозаводов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Минтруд и Минпромторг совместно с руководством автопредприятий работают по подбору вариантов альтернативной занятости на "высвободившиеся" дни для нивелирования потерь в доходах рабочих, добавил первый замглавы правительства.

"Если говорить о переходе некоторых производителей на сокращенный режим работы, то здесь главный приоритет - сохранить трудовые коллективы предприятий, не потерять опытных специалистов. Следим за четким выполнением всех обязательств в части социальных гарантий сотрудников", - сказал Мантуров.

Ранее несколько автопроизводителей, среди которых "Камаз", ГАЗ, Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), объявили о переходе на сокращенную рабочую неделю.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.