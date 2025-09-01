Согласно сообщению электросетевой компании Fingrid, сбой в работе произошел из-за неисправности на трансформаторной подстанции в городе Эспоо

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Передача электроэнергии по кабелю Estlink 1, пролегающему по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, временно прекращена из-за неисправности. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на финскую электросетевую компанию Fingrid.

Согласно сообщению оператора, сбой в работе произошел из-за неисправности на трансформаторной подстанции в городе Эспоо в Финляндии. Передача электроэнергии была прервана в 05:46 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что кабель не будет использоваться как минимум до конца понедельника, однако этот срок может быть скорректирован после уточнения причин неисправности.

Между Финляндией и Эстонией проложено два комплекта подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения. Estlink 1 был введен в эксплуатацию в 2007 году, Estlink 2 - в 2014-м. В 2022 году сообщалось о начале реализации проекта Estlink 3, который планируется завершить к 2035 году. Протяженность Estlink 1 составляет около 105 км.