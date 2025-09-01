Спад был вызван продолжающимся сокращением производства и новых заказов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе 2025 года вырос до 48,7 пункта с 47 пунктов месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Российские производители сигнализировали о дальнейшем ухудшении состояния отрасли в августе. Спад был вызван продолжающимся сокращением производства и новых заказов, хотя и более медленными темпами", - говорится в исследовании.

По данным S&P Global, рост индекса сигнализировал об ухудшении условий работы производителей товаров третий месяц подряд. Тем не менее спад был наименее выраженным.

В исследовании также отмечается, что снижение объемов производства было вызвано слабостью спроса и сокращением новых заказов третий месяц подряд. Темпы снижения замедлились, но в целом оставались стабильными.