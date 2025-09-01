Первый вице-премьер РФ отметил, что у компаний отрасли есть необходимый для этого потенциал

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Доля онлайн-торговли в России в настоящее время составляет более 15% от всего объема продаж, ее рост будет сохраняться в ближайшие годы, у компаний отрасли есть необходимый для этого потенциал. Такое мнение выразил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По официальной статистике, рост в первом полугодии составил чуть больше 30%. Это очень много. Онлайн-торговля занимает существенную долю - более 15% всей торговли. И я уверен, рост будет сохраняться в ближайшие годы, у компаний есть необходимый потенциал", - сказал он.

Мантуров отметил, что рост онлайн-продаж подстегивает и участников офлайн-торговли учитывать конкуренцию в собственных стратегиях и развивать альтернативные формы доставки.

Объем рынка онлайн-торговли в России в 2024 году вырос на 40%, говорил ранее первый вице-премьер. Он называл Россию лидером по развитию продаж в интернете.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.