ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в транспортной сфере на справедливой и сбалансированной основе. Об этом говорится в итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

В документе подчеркивается "важность создания новых и модернизации действующих международных транспортных маршрутов, в том числе продвижения деятельности коридоров Север - Юг, Восток - Запад". В декларации также отмечается необходимость использования транзитного потенциала государств - членов ШОС и цифровизации логистических процедур.

Кроме того, страны ШОС продолжат "реализацию межправительственного соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок", подписанного в 2014 году, а также других ранее принятых концепций по развитию транспортных коридоров и декарбонизации.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие лидеры государств - членов организации, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.