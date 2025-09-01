Государства-члены организации также намерены укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), договорились развивать сотрудничество в области электронной торговли, а также работать над преодолением разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики. Об этом говорится тексте итоговой декларации саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, развитие цифровой торговой инфраструктуры, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики. Они отметили предложение разработать Программу сотрудничества государств - членов ШОС в сфере электронной торговли", - отмечается в документе.

Страны ШОС также договорились укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики.