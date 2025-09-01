Государства продолжат укреплять сотрудничество в области продовольственной безопасности

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) заявила о готовности развивать партнерство в области сельского хозяйства. Об этом говорится в опубликованном тексте итоговой декларации саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

"Государства-члены продолжат укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, развития аграрной науки и образования, в том числе с учетом потенциала Демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям", - указывается в тексте.

Страны ШОС также "отметили успешное проведение экспозиции "Агро-ШОС" (г. Минск, 3-6 июня 2025 года) и инициативу о формировании электронной платформы "Атлас продовольственной безопасности ШОС", отмечается в документе.