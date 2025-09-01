Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 0,87%

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 921,08

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,87%, до 2 924,55 пункта, индекс РТС также поднялся на 0,87% - до 1 146,87 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 1,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,245 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 921,08 (+0,75%), индекс РТС составлял 1 145,51 пункта (+0,75%). В это же время курс юаня ускорил снижение и составлял 11,24 рубля (-1,6 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,13% и находился на уровне 2 903,04 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.