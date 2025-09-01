Первый вице-премьер РФ считает, что эти два типа торговли сравнялись бы по своей востребованности через некоторое время

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Офлайн- и онлайн-торговля в будущем смогут сравняться по объемам продаж в России, но для этого потребуется время. Такое мнение выразил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В какое-то время - да, - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, смогут ли онлайн- и офлайн-торговля выйти на равные объемы. - Не скажу, что в ближайшем будущем, наверное, все же потребуется определенное время, чтобы они сравнялись по своей востребованности".

Онлайн-продажи занимают более 15% всей торговли в РФ, отметил он.

