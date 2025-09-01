Председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков также подчеркнул, что это различные предприятия из технологического сектора - медтех, биотех, экотех, а также производственные компании

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 компаний готовы выйти на IPO в РФ, однако нынешняя конъюнктура рынка вынуждает их сдвигать планы. Об этом в интервью "РБК инвестициям" заявил председатель правления Мосбиржи Виктор Жидков.

"Осторожно скажу, что 20 компаний, условно говоря, на парах. Они готовы. Однако текущая конъюнктура рынка вынуждает их сдвигать планы по выходу на рынок, поскольку владельцы стремятся к наиболее справедливой оценке стоимости их бизнеса", - отметил он.

Жидков также подчеркнул, что это различные компании из технологического сектора - медтех, биотех, экотех, а также производственные компании.

При этом, по его словам, в целом в России есть порядка 500 компаний, подходящих для размещения на бирже. "Это активно растущие и интересные рынку бизнесы. Однако прогнозировать темпы выхода этих компаний на биржу преждевременно", - заключил глава торговой площадки.