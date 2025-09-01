Речь идет о поставках в Индию, Китай и Латинскую Америку, уточнил глава ассоциации Андрей Гурьев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Россия нарастила поставки удобрений странам БРИКС примерно на 20%, перенаправляет им колоссальные объемы. Об этом заявил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Что касается динамики поставок, то она очень позитивная. Мы сейчас видим рост поставок на 20% уже год к году", - сказал он, уточнив, что речь идет о поставках в Индию, Китай и Латинскую Америку.

"В принципе идет перенаправление колоссального объема удобрений в страны БРИКС, глобального Юга. Эта динамика будет продолжаться, особенно учитывая продолжающийся рост производства удобрений в России", - отметил Гурьев, напомнив, что по прогнозу РАПУ, экспорт удобрений РФ в 2025 году достигнет 44 млн тонн.

Глава РАПУ объяснил перенаправление поставок в том числе пошлинами со стороны США и Европы. "Сейчас мы, конечно, делаем выбор в сторону развития рынков страны БРИКС. Допустим, США несколько лет назад уже ввели компенсационную пошлину против российских удобрений, и мы ушли с этого рынка", - сказал он. По словам Гурьева, то же произошло со вводом Евросоюзом летом этого года пошлин на российские удобрения, которые к 2029 году могут стать запретительными.

"Конечно, он (объем - прим. ТАСС) будет распределен среди других стран, других потребителей, причем потребителей, у которых растет объем потребления", - подчеркнул глава ассоциации.