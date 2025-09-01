РАПУ ждет рекордных поставок российских удобрений в Китай и Индию в 2025 году

Также глава ассоциации Андрей Гурьев отметил, что компании РФ в этом году поставили на 20% больше удобрений Индии, чем в 2024 году

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Поставки российских удобрений в Китай и Индию в текущем году могут достичь рекордных 5 млн тонн, заявил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"В Индию мы уже поставили порядка 2,5 млн тонн, то есть мы придем к цифре в 5 млн тонн к концу года - это абсолютно рекордные цифры. То же самое касается и поставок в Китай, там приблизительно такая же цифра", - сказал Гурьев. Он напомнил, что доля российских удобрений на рынке импортных поставок Индии составляет около 33%, в Китае, по некоторым оценкам - около 40%, в основном хлористого калия.

Также глава ассоциации отметил, что компании РФ в этом году поставили на 20% больше удобрений Индии, чем в прошлом году. "Я думаю, что эта динамика однозначно сохранится. Безусловно, рынок для нас стратегический, абсолютно понятный, очень хорошая коммуникация со всеми нашими клиентами на уровне непосредственно компаний и на уровне правительства, в частности, на межправкомиссии", - сказал он.