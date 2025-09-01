Андрей Гурьев отметил, что налоговая нагрузка для компаний в секторе производства удобрений ранее уже донастраивалась

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Возможность изменения налоговой нагрузки для производителей удобрений в РФ сейчас не обсуждаются, политика для нее стабилизирована. Об этом заявил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"На сегодняшний момент, я думаю, что такие моменты не обсуждаются с отраслью и правительством в рамках донастройки. Думаю, что налоговая политика для нашей отрасли стабилизирована и изменений мы не придумаем", - отметил он.

Гурьев напомнил, что налоговая нагрузка для компаний в секторе производства удобрений ранее уже донастраивалась.

Плавающая курсовая экспортная пошлина для производителей удобрений действовала в 2024 году и с 2025 года была обнулена одновременно с повышением НДПИ.