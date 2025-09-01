Общие валютные индийские резервы на 22 августа остаются на уровне $690 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Индия сокращает активы в казначейских обязательствах США и увеличивает долю золота в валютных резервах. Об этом сообщил Резервный банк южноазиатской республики (Центробанк).

В июне 2025 года объем гособлигаций США в Индии сократился до $227 млрд по сравнению с $242 млрд годом ранее. Их сокращение и рост запасов золота вызваны диверсификацией валютных резервов и необходимостью снижения рисков, связанных с использованием валюты США. За тот же период Резервный банк Индии нарастил свои резервы на 39,22 тонны золота. В результате золотой запас Индии на конец июня 2025 года составил 879,98 тонны, увеличившись с 840,76 тонны годом ранее.

Несмотря на снижение доли американских облигаций, общие валютные резервы Индии по состоянию на 22 августа 2025 года остаются на уровне $690 млрд. Почти все казначейские облигации страны являются частью этого запаса, что гарантирует Нью-Дели сохранение значительной долларовой подушки безопасности даже при укреплении своих позиций в золоте, заявил Центробанк.

Как отмечает издание The Economic Times, Индия все больше опирается на золото для укрепления своих валютных резервов, одновременно сокращая свою долю в казначейских векселях США. Это отражает общий отход ряда развивающихся государств от сильной зависимости от американского доллара. При этом Индия по-прежнему входит в "двадцатку" крупнейших инвесторов в американский долг, опережая такие государства, как Саудовская Аравия и Германия.

Индия - не единственная страна, корректирующая структуру своих валютных резервов. Китай, третий крупнейший в мире держатель казначейских облигаций США после Японии и Великобритании, сократил свои активы в американских векселях в июне до $756 млрд с $780 млрд годом ранее.