МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" сконструировал первую партию автомата АМ-17 калибра 5,45 мм. Об этом сообщили в концерне.

"АО "Концерн "Калашников" изготовило первую опытную партию 5,45-мм автомата малогабаритного АМ-17. Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что автомат может быть применен в качестве перспективного оружия самообороны для расчетов боевой техники, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка.

"При создании малогабаритного автомата были учтены все требования, предъявляемые к современному автоматическому стрелковому оружию. По результатам обратной связи в зоне специальной военной операции в изделие внесен ряд изменений. АМ-17 готов к новым испытаниям в интересах заказчика, опытно-конструкторские работы полностью завершены", - уточнили там.

В концерне проинформировали, что для стрельбы из автомата используются все типы 5,45-мм боевых патронов, принятых на вооружение ВС РФ.