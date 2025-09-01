Погрузка на сети РЖД в августе снизилась на 5,4%

Она составила 92,2 млн тонн

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2025 года снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года и составила 92,2 млн тонн. Об этом сообщили в холдинге.

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2025 года составила 92,2 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Погрузка за январь - август 2025 года составила 738,8 млн тонн, что на 7,1% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

"Динамика погрузки по-прежнему подвержена влиянию внешних конъюнктурных факторов и отражает временные структурные изменения, происходящие в экономике страны", - отмечают в РЖД.

При этом, согласно данным компании, отправка строительных грузов по сети РЖД по итогам восьми месяцев снизилась на 15%, черных металлов - на 17,3%, каменного угля - на 3,6%. Также в связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-4,9%). Отрицательную динамика погрузки зерновых грузов (-30,7%) в холдинге связывают с низким урожаем прошлого года и квотированием экспорта зерна.

При этом в РЖД фиксируют рост экспорта на наиболее востребованном восточном направлении - на 5,1%, до 107,7 млн тонн в январе - августе. Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+6,6%, до 29,8 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в два раза), черных металлов (+3,4%), железной руды (+13,5%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+10%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+4,6%).