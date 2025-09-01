В Подмосковье в строительство промышленного кластера инвестируют почти 500 млн рублей

Кластер будет состоять из 10 производственных блоков

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Промышленный кластер формата"лайт индастриал" появится в индустриальном парке "Лыткарино" до конца 2025 года. Инвестиции в проект составляют 450 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Объем инвестиций в проект "Ю-Лыткарино" оценивается в 450 млн рублей. Общая площадь помещений объекта составит 10 тыс. кв. м. Кластер будет состоять из 10 производственных блоков. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. На предприятиях, которые здесь разместят свое производство, может быть создано порядка 200 рабочих мест", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что промышленный кластер в формате "лайт индастриал" реализует компания УК "ПБ юнити" на территории индустриального парка "Лыткарино". Отмечается, что каждый производственный блок - это отдельная промышленная единица, оснащенная офисом с техническими мощностями, которые подойдут под любые производства. Для запуска компаниям-резидентам нужно будет только завести и подключить свое оборудование.

В министерстве напомнили, что в регионе действуют пять промышленных территорий в формате "лайт индастриал". Еще пять находятся в стадии реализации.