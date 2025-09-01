Глава ЕЭК Бакытжан Сагинтаев также отметил, что союз видит перспективу перехода на качественно новый уровень партнерства с ассоциацией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по итогам 2024 года вырос на 21,8% с 2018 года и достиг $27,2 млрд. Об этом говорится на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Товарооборот государств ЕАЭС и стран АСЕАН по итогам 2024 года вырос на 21,8% по сравнению с 2018 годом и достиг $27,2 млрд, что демонстрирует практическую эффективность сотрудничества", - сообщил глава ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что ЕАЭС видит перспективу перехода на качественно новый уровень партнерства с АСЕАН. "В этой связи мы предлагаем придать нашим отношениям новый статус в рамках действующих механизмов АСЕАН. Эта цель получила единогласную поддержку всех стран евразийской "пятерки" и закреплена в наших ключевых стратегических документах", - сообщил Сагинтаев.