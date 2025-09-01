Перевозки пассажиров на сети РЖД в августе выросли на 0,2%

Показатель составил 117,1 млн человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2025 года увеличились по сравнению с таким же периодом годом ранее на 0,2% и составили 117,1 млн человек, сообщили в холдинге.

"В августе на сети РЖД перевезли 117,1 млн пассажиров. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении - 102,5 млн (+0,2%); в дальнем следовании - 14,6 млн (-0,1%)", - говорится в сообщении.

Всего за восемь месяцев текущего года поездки совершили 863,8 млн пассажиров, что на 2,1% выше результата за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородных поездах - 775,7 млн (+2,3%), а в поездах дальнего следования - 88,1 млн (+0,2%).