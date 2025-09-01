В компании добавили, что в будущем появится возможность рассчитать "зеленую волну", то есть маршрут с наименьшим количеством красных сигналов светофоров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сервисы "Яндекса" "Навигатор" и "Карты" стали отображать сигналы автомобильных светофоров внутри Садового кольца и в нескольких районах Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс карты" и "Навигатор" стали первыми приложениями, в которых в реальном времени отображаются сигналы автомобильных светофоров внутри Садового кольца, а также сразу в нескольких районах Москвы", - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что приложения получают информацию о сигналах светофоров от Центра организации дорожного движения Москвы. Чтобы пользователь мог увидеть сигналы светофоров, необходимо построить маршрут на автомобиле и начать движение. "Карты" и "Навигатор" покажут цвет ближайшего светофора по маршруту, а также подскажут, сколько времени осталось до смены сигнала, если у светофора есть таймер", - добавили в пресс-службе компании.

Во время следования по маршруту сервисы сообщат при помощи сигнала, если пользователь будет слишком быстро приближаться к красному светофору, а когда когда загорится зеленый свет, прозвучит другой звук. "Карты" и "Навигатор" также учитывают время до смены сигнала при построении маршрута. Например, если поездка заканчивается за светофором, длительность пути увеличится на время, которое нужно, чтобы его проехать. В будущем появится возможность рассчитать "зеленую волну" - маршрут с наименьшим количеством красных сигналов светофоров", - заключили в компании.