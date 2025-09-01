ЕК усилит военное финансирование стран ЕС у границ России и Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕК в новом семилетнем бюджетном плане предложила в пять раз увеличить военные расходы и в 10 раз расходы на "военную мобильность"

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия пообещала усилить военное финансирование стран ЕС, граничащих с Россией и Белоруссией, а также утроить расходы на охрану границ и борьбу с мигрантами в новом семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве в рамках своего турне по военным объектам восточноевропейских стран, которые Еврокомиссия теперь официально называет "прифронтовыми государствами".

"В новом бюджете ЕС мы утроим финансирование охраны границ и борьбы с нелегальной миграцией, - заявила она. - Страны на границах с Россией и Белоруссией получат дополнительное финансирование".

Она напомнила, что Еврокомиссия в новом семилетнем бюджетном плане предложила в пять раз увеличить военные расходы и в 10 раз расходы на "военную мобильность" - инфраструктурные проекты для переброски войск к границам России и Белоруссии.

Фон дер Ляйен в рамках своего турне в каждой из семи так называемых прифронтовых стран (в число которых не включены Венгрия и Словакия), повторяет практически идентичные заявления, суть которых сводится к нагнетанию страха вокруг якобы российской угрозы. На этом фоне она пытается убедить страны ЕС в необходимости поддержать новый семилетний бюджетный план, обсуждение которого начинается в сентябре.

Помимо расширения военных расходов этот план предусматривает свертывание ряда экономических программ, в частности, по развитию депрессивных регионов ЕС, и перекачивание их средств в военную сферу. По оценкам европейских экспертов, этот план потребует существенного увеличения взносов национальных государств в бюджет Евросоюза, а для управления новыми военными программами Еврокомиссия намерена значительно расширить свои полномочия.