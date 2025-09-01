С 1 сентября в России вступил в силу закон, который уточняет возможность отчуждать садовые и огородные участки отдельно от домов и построек, расположенных на них.
ТАСС собрал главное о нововведении.
Теперь дачникам:
- запрещается продавать землю отдельно от дачи.
- запрещается раздел жилого или садового дома, а также хозпостройки или гаража.
- можно разделить участок с соблюдением установленных земельным законодательством требований.
- согласно нововведениям, в инфраструктуру садоводческих участков можно включать не только системы подачи электричества, газа, воды и канализации, но и хозпостройки, включая бани, сараи, навесы, погреба, теплицы, летние кухни, а также колодцы.
- погреба и другие сооружения, являющиеся частями домов, нельзя относить к таким постройкам.