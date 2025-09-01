Путин: экономика в ШОС растет быстрее, чем в других странах

В частности, промышленное производство увеличилось на 4,6%, отметил российский президент

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Экономика в странах - участницах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) растет вопреки глобальным трудностям и даже быстрее среднемировых темпов. На это указал президент России Владимир Путин, выступая на заседании "ШОС плюс".

"В рамках ШОС энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5%. Это выше мировых значений", - заметил он.

Так, добавил Путин, промышленное производство увеличилось на 4,6%. Углубляется взаимодействие в области энергетики, финансов, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, инфраструктуры, высоких технологий, инноваций и транспорта.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.