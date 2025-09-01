Мошенники разработали схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ

В пресс-службе сервиса "Финуслуги" сообщили, что злоумышленники "записывают" жертву на прием якобы в отдел сервиса и говорят, что нужно будет ввести код для встречи со специалистом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мошенники придумали новую схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Финуслуги".

"Под предлогом уведомления о налоговой задолженности мошенники требуют подать декларацию 3-НДФЛ в налоговой. В разговоре они "записывают" жертву на прием якобы в отдел "Финуслуг" и указывают, что нужно будет ввести некий код для встречи со специалистом", - предупредили в пресс-службе компании. Злоумышленники используют этот прием, чтобы выманить у жертв коды доступа, которые те получают от различных финансовых сервисов.

После получения кода мошенники начинают следующую фазу своей схемы обмана. Жертве поступает второй звонок. На этот раз якобы от лица представителя силовых структур или Банка России. "Жертве рассказывают, что она только что сообщила номер мошенникам, и начались подозрительные операции, которые можно еще остановить, переведя деньги на "безопасный счет", - добавили в компании.

Служба безопасности "Финуслуг" подчеркивает, что концепция "безопасного счета" является уловкой мошенников. Эксперты рекомендуют при упоминании этого термина немедленно прервать диалог.

"Знание схем обмана и бдительность - главный щит финансовой безопасности граждан. Если вам приходит код от "Финуслуг", его никому нельзя передавать, в том числе вводить в каких-либо сторонних сервисах", - сказал директор по информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов, слова которого приведены в сообщении.

Также специалисты рекомендуют немедленно прерывать любые подозрительные звонки и не общаться по видеозвонкам в мессенджерах. Для проверки информации следует обратиться на официальную линию поддержки "Финуслуг".