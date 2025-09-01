Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ФАС выявила медицинский картель на сумму 949 млн рублей. Признаки незаконного соглашения выявлены на территориях города Москвы, Республики Северная Осетия-Алания, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий.

"ООО "Мегамед корпорэйшн", ООО "Рус" и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, - отметили в службе. - Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 949 201 945 рублей".

В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы.