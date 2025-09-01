Заброшенные сотки: как новые правила могут лишить земельного участка

С 1 сентября вступают в силу новые правила, которые касаются заброшенных участков. Документ содержит критерии, позволяющие оценить, используется ли земля в соответствии с целевым назначением или нет.

ТАСС собрал главное о нововведении.

Признаки неиспользования

Сорные растения на садовых, огородных и приусадебных участках. Если через год после инспекции на 50% площади останутся сорняки высотой более 1 м, а также деревья и кустарники, не являющиеся частью благоустройства и озеленения, это будет свидетельствовать о неиспользовании участка и рассматриваться как нарушение.

Отсутствие построенного и оформленного здания на землях, предназначенных для строительства. Сооружение необходимо возвести в течение пяти лет с момента оформления прав на земельный участок, либо в иной срок, если он указан в разрешении на постройку или решении о комплексном развитии территории. В случае земель для индивидуального жилищного строительства сроки увеличиваются до семи лет с момента регистрации права.

Ненадлежащий вид построек - разрушения крыши, стен, выпавшие окна или стекла. Собственник обязан восстановить здание в течение года после инспекции.

Захламление или загрязнение отходами более 50% площади участка.

Меры в отношении собственников

Изъять земли могут только в том случае, если собственник, несмотря на поступившие предписания, не устранит нарушение в установленный срок, пояснили в Росеестре.

Главная цель - вернуть собственников на земли для надлежащего использования.

В случае изъятия государство будет искать нового более эффективного собственника через процедуру публичных торгов.

Что еще нужно знать владельцам