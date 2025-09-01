Темпы развития ядерных технологий подразумевают большую международную кооперацию, отметил глава Росатома

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Россию и Китай в ближайшее время ожидает развитие сотрудничества в ядерных технологиях. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Темпы развития ядерных технологий подразумевают, конечно, большую международную кооперацию. И я думаю, что в ближайшее время нас ожидает не сворачивание двухстороннего сотрудничества, а развитие двухстороннего сотрудничества России и Китая именно в сфере ядерных технологий", - сказал глава российской атомной отрасли. По его словам, развитие и российских, и китайских ядерных технологий приводит не к самоизоляции, а к усилению кооперации и расширению повестки сотрудничества в этой сфере.

"Обе стороны на взаимовыгодной основе заинтересованы в усилении уже существующих направлений. Это строительство водо-водяных реакторов российских, востребованных в КНР. Вторая тема - это так называемые инновационные ядерные технологии. <…> Это такой совместный приход в технологии четвертого поколения, в замыкание ядерного топливного цикла, в строительство реакторов на быстрых нейтронах, ну и в переходе к совершенно другой, и технологически, и организационно, модели всей атомной энергетики, понимая ее как двухкомпонентную, как энергетику с флотом и водо-водяных реакторов, и реакторов на быстрых нейтронах, как со свинцовым, так и с натриевым теплоносителем", - сказал Лихачев. Кроме того, по его словам, в сфере взаимных интересов и цифровые технологии, и квантовые, и неэнергетическое применение ядерных технологий. "Все это сегодня тоже в пакете нашего сотрудничества, и мы оговариваем дальнейшие пути развития", - подчеркнул глава Росатома.