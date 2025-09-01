Турция будет укреплять энергетическое сотрудничество с Россией

Как отметил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, важно укреплять турецко-российские отношения

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил о готовности укреплять стратегическое сотрудничество страны с Россией, особенно в сфере атомной энергетики и торговли газом.

"Мы сопровождали нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его встречи с президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным в Китае, где он участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мы полны решимости и дальше укреплять турецко-российские отношения, развивая на основе взаимной выгоды наше стратегическое сотрудничество, особенно в сфере торговли природным газом и в атомной энергетике", - написал министр в Х.