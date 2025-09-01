Эксперт Михеев: цена унции золота в 2025 году превысит $3 600

Согласно прогнозу инвестиционного стратега "ВТБ мои инвестиции", далее рынок развернется вниз и в 2026 году котировки на драгметалл опустятся ниже $3 000 за унцию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Цены на золото в ближайшие два месяца могут обновить исторический максимум и достигнуть уровня $3 600 за унцию, но потом рынок развернется вниз и в 2026 году котировки на драгметалл опустятся ниже $3 000 за унцию. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на инвестиционного стратега "ВТБ мои инвестиции" Алексея Михеева.

"Мы полагаем, что в ближайшие два месяца цены на золото обновят исторический максимум и могут достичь уровня около $3 600. Это произойдет на фоне начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС и дальнейшего ослабления курса доллара. Однако, на наш взгляд, уже к концу года рынок развернется вниз: котировки снизятся в диапазон $3 300 - 3 400, а в следующем году, вероятно, опустятся ниже $3 000", - считает эксперт.

Сейчас цена золота значительно превышает фундаментально обоснованные значения - издержки 10% наименее рентабельных производителей находятся на уровне около $2 500 за унцию, считает Михеев. "Это обеспечивает золотодобытчикам сверхприбыли, что должно стимулировать добычу и, как следствие, оказывать давление на цену. Дополнительным фактором выступает снижение привлекательности золота как альтернативного актива на фоне роста интереса к криптовалютам", - добавил он.

Михеев, слова которого приводит пресс-служба ВТБ, отметил, что в отличие от золота, рынок серебра действительно испытывает дефицит, поскольку металл активно используется в промышленности, в том числе в производстве солнечных панелей. "Запасы постепенно истощаются, что формирует долгосрочный тренд роста. Мы ожидаем, что к концу 2025 года цена серебра достигнет $40-42 за унцию, а к 2026 году может вырасти до $50", - отметил он.