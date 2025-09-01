Президент Узбекистана отметил, что важно консолидировать усилия стран для устранения торговых барьеров

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании ШОС+, предложил проводить инвестиционный форум "ШОС Инвест" в качестве эффективной площадки для бизнес-диалога.

Он отметил, что важно консолидировать усилия стран для устранения торговых барьеров. "В целях запуска эффективной площадки для бизнес-диалога с привлечением всех заинтересованных партнеров предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум "ШОС Инвест", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба. - Готовы провести первый форум уже в следующем году в Узбекистане".