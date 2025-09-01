Индии удалось стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен, констатировал он Хардип Сингх Пури

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Звучащие в адрес Индии обвинения в покупке российской нефти не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури в статье, опубликованной газетой The Hindu.

"В некоторых кругах много шума вызвала покупка Индией российской нефти. Давайте отделим факты от шелухи. Российская нефть никогда не подвергалась санкциям, как иранская или венесуэльская", - отметил он.

По словам Пури, в отношении нефти из РФ странами G7 и Евросоюза был введен потолок цен и несколько ограничительных мер - условия, которые Индия соблюдала в полном объеме. "Каждая сделка осуществлялась с использованием законных перевозок и страхования, добросовестных трейдеров и проверенных каналов. Индия не нарушала правил. Индии удалось стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен", - констатировал он.

"Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в "прачечную" для российской нефти. Нет ничего дальше от истины. Индия была четвертым по величине экспортером нефтепродуктов на протяжении десятилетий, задолго до украинского конфликта. Ее нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают нефть со всего мира. Экспорт обеспечивает функционирование цепочек поставок. Более того, сама Европа перешла на индийское топливо после запрета на российскую нефть. Объем экспорта и маржа нефтепереработки в целом остаются прежними. О спекуляции речи не идет", - указал министр.

Как отметил Пури, не менее важно и то, что Индия предприняла решительные действия по защите своих граждан в период резкого роста мировых цен после начала украинского конфликта. Нефтяные энергетические компании понесли убытки, правительство снизило центральные и региональные налоги, а экспортные правила предписывали нефтеперерабатывающим компаниям, продающим бензин и дизельное топливо за рубеж, продавать не менее 50% бензина и 30% дизельного топлива на внутреннем рынке.

"Эти меры, сопряженные со значительными финансовыми затратами, обеспечили отсутствие дефицита в розничных магазинах и стабильные цены для индийских домохозяйств. Но истина заключается в том, что альтернативы второму по величине производителю в мире, поставляющему почти 10% мировой нефти, не существует. Те, кто указывает пальцем, игнорируют этот факт. Соблюдение Индией всех международных норм предотвратило катастрофический шок в виде роста цены на нефть до $200 за баррель", - напомнил глава ведомства.

Давление Запада

Страны ЕС в июле ввели 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Новые рестрикции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки", НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти необоснованными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.