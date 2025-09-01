Генеральный директор агентства Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что за пять лет работы проект вышел на международный уровень

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Министерством промышленности и торговли РФ запускают пятый юбилейный набор программы "Открытая промышленность". В новом сезоне акцент будет сделан на международное развитие, сообщили в пресс-службе АСИ.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что за пять лет работы программа "Открытая промышленность" вышла на международный уровень. "К нам обращаются коллеги из других стран, чтобы перенимать опыт России в сфере промышленного туризма. Для нас особенно важно, что в центре программы всегда остаются люди - лидеры регионов, предприниматели, энтузиасты, которые готовы менять подход к развитию своих территорий. Агентство стратегических инициатив поддерживает эти идеи, помогает им воплощаться в жизнь и фактически стало визионером в продвижении промышленного туризма как новой точки роста для экономики и общества", - приводятся ее слова в сообщении.

Отмечается, что в новом сезоне иностранным туристам и школьникам продемонстрируют высокотехнологичность отечественных предприятий. "Россия готова предложить рынку целый комплекс решений: от образовательных программ и методологий до готовых индустриальных маршрутов, стратегий и систем оценки вовлеченности регионов. Это позволит укрепить международное сотрудничество, повысить узнаваемость российских производителей и открыть новые возможности для экспорта технологий и компетенций", - добавили в пресс-службе.

В АСИ отметили, что по итогам обучения в пятом сезоне 400 специалистов предприятий, администраций и туристических организаций получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Ранее в агентстве сообщали, что в программе "Открытая промышленность" прошли обучение 1,5 тыс. специалистов, более 2 тыс. предприятий принимали туристов. В 2024 году промышленные площадки посетили свыше 2 млн человек.