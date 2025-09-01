Ситуация с ценами на бензин в России

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,42%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на сегодняшних торгах продолжила рост, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подорожал на 1,54%, до 69,476 тыс. рублей за тонну, цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 1,6%, до 80,319 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,42%, до 60,585 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 0,98%, до 22,502 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 0,9%, до 71,32 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 1,02%, до 19,603 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ сообщило, что продлило временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ) до 30 сентября 2025 года, для непроизводителей - до 31 октября.

Вице-премьер РФ Александр Новак также ранее поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.