Авиаперевозчики пока оценивают свои потери из-за ограничений, отметил министр транспорта Андрей Никитин

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Российским авиакомпаниям пока не планируется выделять дополнительную финансовую помощь из-за временных ограничений в аэропортах. На данный момент авиаперевозчики оценивают свои потери из-за ограничений, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Сегодня так вопрос не стоит, потому что мы и без этого всячески помогаем российским компаниям, максимально тесное взаимодействие с ними. Сегодня компании, безусловно, оценивают свои потери. <…> Пока справляются. Если будет нужна помощь, будем, естественно, помогать", - сказал министр.