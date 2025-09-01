Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что пока договоренностей нет

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ будет обсуждать с Китаем расширение географии полетов в российские региональные аэропорты, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"С точки зрения расширения, у нас пока что нет такого жесткого запроса. Если он появится, мы будем с удовольствием на это смотреть. У нас открывается новый аэропорт в Петропавловск-Камчатском. Конечно, интересно будет, если коллеги будут летать у нас больше уже в региональные наши аэропорты, поэтому никаких договоренностей здесь нет, но обсуждать мы это, безусловно, будем с ними", - сказал он.