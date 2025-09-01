Венгрия с начала года получила по "Турецкому потоку" рекордные объемы газа из РФ

С января в страну поступило более 5 млрд куб. м российского газа

БУДАПЕШТ, 1 сентября. /ТАСС/. Будапешт с начала 2025 года получил через трубопровод "Турецкий поток" более 5 млрд куб. м российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Рекордные объемы природного газа уже поступают по "Турецкому потоку" через Сербию - более 5 млрд куб. м с января. Это обеспечивает энергоснабжение страны и помогает Венгрии сохранить достигнутые ей успехи в снижении расходов населения на коммунальные услуги", - приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с "Газпромом" по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому маршруту в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа. По венгерским данным, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд куб. м, а в 2024-м достиг рекордной отметки в 7,6 млрд куб. м.