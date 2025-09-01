Премьер Вьетнама Фам Минь Чинем поблагодарил российского лидера за то, что тот нашел время встретиться

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Экономические отношения России и Вьетнама развиваются динамично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

"Отношения в сфере экономики между Россией и Вьетнамом хорошо, активно развиваются, и все наши задачи, которые мы ставили перед собой, в том числе в ходе моего визита во Вьетнам, выполняются", - сказал Путин.

Премьер Вьетнама поблагодарил Путина за то, что тот нашел время встретиться. "Было бы странно, если бы мы с вами не поговорили, - со смехом заспорил президент РФ. - У нас настолько глубокие отношения между нашими странами, между нашими народами, что мы всегда рады возможности использовать любой случай для наших прямых контактов".

По словам Путина, у него еще будет возможность продолжить контакты и взаимодействие в рамках мероприятий, связанных с 80-летием победы над милитаризмом, окончанием Второй мировой войны. "Но я очень рад встретиться с вами, поскольку у руководителей правительств всегда очень большая повестка взаимодействия в практической сфере, между Вьетнамом и Россией", - подытожил он.

В завершение открытой части премьер Вьетнама снова взял слово и поддержал тезисы своего собеседника. "Дорогой товарищ, в самом деле было бы очень странно, если бы в такие моменты мы не встречались, потому что у нас очень широкая повестка дня, многое необходимо обсуждать, в частности те соглашения, которые были достигнуты между нами и которые подлежат реализации", - сказал он.