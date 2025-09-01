Совокупный объем торгов превысил 442,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более миллиона частных инвесторов совершили сделки в выходные с момента запуска дополнительной торговой сессии выходного дня на рынке акций Мосбиржи 1 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Торги в выходные дни на рынке акций стартовали ровно полгода назад и уже продемонстрировали свою востребованность. Более миллиона россиян оценили удобство управления инвестициями в спокойной обстановке, а также дополнительную возможность реагирования на быстро изменяющийся новостной фон. Мы продолжим работу по расширению доступного на торгах в выходные инструментария фондового рынка", - сообщил управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Московской биржи Борис Блохин, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что совокупный объем торгов превысил 442,5 млрд рублей. Инвесторы заключили 11,5 млн сделок. В рамках дополнительной торговой сессии выходного дня инвесторы получили возможность совершать сделки с 150 российскими акциями и паями восьми биржевых фондов.