БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Земельное ведомство по горной промышленности, энергетике и геологии Нижней Саксонии одобрило заявку нидерландской компании ONE-Dyas на начало добычи газа на месторождении в Северном море. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В обосновании разрешения на немедленное исполнение [разрешения на бурение] ведомство обратило внимание на превалирующий общественный интерес в безопасности энергоснабжения, чему служат запрашиваемые бурильные работы. Из-за хрупкой геополитической обстановки интересам безопасности энергоснабжения служит снижение зависимости от импорта газа из регионов за пределами Европейского союза", - говорится в документе.

В нем отмечается, что более половины домохозяйств в Германии по-прежнему отапливаются за счет энергии, добываемой из природного газа. Хотя правительство ФРГ приняло решение переходить на возобновляемые источники энергии, пока страна не может отказаться от ископаемого топлива. "Поэтому этот проект вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Германии", - добавили в ведомстве.

Месторождение расположено в 20 км к северу от нидерландского острова Схирмонниког и германского Боркум. Оно находится на территории двух стран, поэтому для реализации требовались одобрения регуляторов обеих. Кроме того, Берлин и Амстердам должны были подписать межправительственное соглашение для урегулирования технических аспектов газодобычи. О подписании соглашения 28 февраля сообщило правительство Нидерландов.

По данным ONE-Dyas, месторождение может содержать до 60 млрд куб. м газа. Компания также рассматривает планы разработки других разведанных месторождений в приграничных с Германией районах шельфа Северного моря.