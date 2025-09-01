Апелляции Дмитрия Каменщика и Валерия Когана отклонили

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд отклонил апелляции бывших бенефициаров группы "Домодедово" Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на решение о передаче в доход государства активов аэропорта Домодедово. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к бывшему тогда владельцем холдинга Каменщику и председателю совета директоров Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорта Домодедово.

19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедовоэрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово фьюэл фасилитис", "Домодедовопэссенджер терминал", "Домодедовоинтегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг". Председателем совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово избран глава Росавиации Дмитрий Ядров.