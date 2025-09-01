Киев в августе сократил импорт газа из ЕС на 20% по сравнению с июлем

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Запасы газа в украинских хранилищах по состоянию на 31 августа составили 6,5 млрд кубометров "свободного" газа, что значительно ниже прошлогоднего уровня. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на статистические данные украинской ГТС.

В начале прошлого отопительного сезона объем запасов превышал 13 млрд кубометров, из которых свыше 8,2 млрд были "свободными", то есть могли быть подняты из хранилищ. При этом осень 2024 года была сухой, а зима - теплой, что позволило сэкономить существенные объемы газа.

Издание напоминает, что для стабильного прохождения отопительного сезона Украине необходимо около 10 млрд кубометров "свободного" газа. На сегодняшний день Киеву не хватает примерно трети этого объема - 3,5 млрд кубометров, стоимость недостающего газа составляет примерно €1,4 млрд.

"Страна" подчеркивает, что при этом Украина в августе сократила импорт газа из ЕС на 20% по сравнению с июлем, несмотря на снижение цен на европейском рынке. Венгрия и Словакия (на рынке которых доминирует российский газ, поступающий по газопроводу "Турецкий поток") сохранили ведущие позиции в поставке газа на Украину, их доля в августе составила 63,5%. В целом с начала активного импорта газа из ЕС в мае доля поставок из этих стран составила 67,35%.

Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.