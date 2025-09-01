Врио гендиректора "Северной верфи" назначили Василия Волегова

Главный инженер будет исполнять обязанности генерального директора не более полугода

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный инженер Василий Волегов назначен на должность временно исполняющего обязанности генерального директора "Северной верфи" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это следует из сообщения завода на сайте раскрытия информации.

"Избрать временно исполняющим обязанности генерального директора общества Волегова Василия Михайловича с 2 сентября 2025 года до момента принятия решения советом директоров общества об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) общества, но не более чем на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

На "Северной верфи" разрабатывается серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны проекта 22350. Кроме того, судостроительный завод работает над корветами проектов 20380 и 20385.